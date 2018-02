Kolorowe prześcieradła oraz rożki i kokony dla niemowląt szyją od poniedziałku wolontariusze w bytomskim Przedszkolu Niepublicznym "Tika". Akcja potrwa do piątku. Kolorowa pościel uszyta przez wolontariuszy trafi do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Szpitalna pościel szybko się zużywa, z reguły są to proste wzory dostępne na rynku. W ramach tej akcji postawiliśmy na kolor. Pobyt w szpitalu, kiedy zagrożone jest życie dziecka, to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Ładna pościel czy pomalowane na wesoło ściany pozwalają łatwiej znieść ten stres dziecku i rodzicom - mówi psycholog z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Joanna Perlak-Piątek.

To kolejny społeczny projekt, w który się zaangażowaliśmy. Nie musieliśmy specjalnie zachęcać rodziców czy nauczycieli do pomocy - wszyscy jesteśmy wrażliwi na potrzeby chorych dzieci - zapewniła dyrektor Przedszkola Niepublicznego Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Bytomiu Anna Stajno.



Do maszyn do szycia zasiedli nauczyciele oraz rodzice przedszkolaków. Swój udział w akcji zapowiedziały też osoby spoza przedszkola, wciąż zgłaszają się kolejni wolontariusze. Przyda się każda para rąk do pracy. Jeśli ktoś nie potrafi szyć na maszynie, na pewno pomoże nam w krojeniu, wycinaniu i wypychaniu uszytej pościeli - powiedziała Joanna Piątek-Perlak.



Plan zakłada uszycie z dostarczonych przez przedszkole materiałów 100 dziecięcych prześcieradełek oraz 80 kolorowych rożków dla noworodków. Z myślą o dzieciach urodzonych przedwcześnie wolontariusze uszyją też 50 gniazdek-kokonów.



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Funkcjonuje w nim 17 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rocznie placówka przyjmuje na oddziały ok. 17 tysięcy pacjentów.