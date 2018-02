Mimo że wiedza o cyberzagrożeniach rośnie, wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że oszuści potrafią wykorzystać to, co wrzucamy do internetu. Zagrożone są też dzieci, które zbyt łatwo publikują informacje na swój temat. W Dniu Bezpiecznego Internetu przypominamy najważniejsze zasady korzystania z sieci.

Mimo że internet to obecnie forma rozrywki, edukacji i komunikacji, trzeba pamiętać, że pod tymi wszystkimi funkcjami kryją się też oszuści. Tegorocznym hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu jest: "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Ma to dawać do zrozumienia, że od nas wszystkich zależy, czy w internecie będzie bezpiecznie i kulturalnie.

Szczególnie dzieci trzeba uświadamiać, że to co robią w internecie, może mieć negatywne skutki. Jakie są najczęstsze błędy? Bardzo otwarcie dzieci mówią na swój temat, udostępniają zdjęcia, filmiki, informacje o dochodach rodziny. To na przykład zdjęcia, które pokazują, jak bogatymi osobami są. Mają też w sobie mało refleksji ,jeżeli chodzi o to, z kim rozmawiają przez internet. Zapominają, że po drugiej stronie może być osoba, która ma złe zamiary - powiedziała naszemu reporterowi Lidia Cynt z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

W internecie niestety częstym zjawiskiem jest tak zwany hejt. Dotyczy on zarówno dzieci, jak i dorosłych. Sama miałam do czynienia z hejtem, ale dałam sobie radę. Trzeba być silnym i mówić sobie, że te osoby tak na prawdę nic o mnie nie wiedzą - powiedziała naszemu reporterowi jedna z uczennic szkoły podstawowej w Bukwałdzie. Fale hejtu potwierdzają też policjanci. Zwłaszcza wśród starszej młodzieży to zjawisko jest dostrzegalne. Przykre jest to, że młodzież nawet tego tak nie definiuje. Bardzo trudno im rozróżnić granicę pomiędzy krytyką a hejtowaniem. Czytanie czegoś w internecie jest bardziej bolesne, ponieważ więcej osób ma do tego wgląd - mówi Cynt.

Najważniejsze zasady

Jak więc bezpiecznie korzystać z internetu? Nie mówić dużo na swój temat. Nie dzielić się informacjami, zwłaszcza tymi niejawnymi. Musimy reagować na niebezpieczne sytuacje, zadbać o innych użytkowników. Ważne, żeby informować policję o przestępstwach internetowych. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to nie powinniśmy absolutnie pokazywać za dużo. Jeżeli chodzi o wizerunek czy ciało. Czasami tło zdjęcia mówi bardzo dużo - na przykład w pokoju nastolatka, jaki sprzęt posiada. Nie piszmy też, że wyjeżdżamy na wymarzone wakacje, bo to może wykorzystać złodziej - mówi Lidia Cynt z olsztyńskiej prewencji.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Ma uczyć dzieci i młodzież bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. W Polsce organizowany jest od 2005 r. przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) - realizatorzy unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF).(j.)