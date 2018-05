Za dużo cukru, soli i tłuszczu dostają dzieci w jedzeniu podawanym w polskich żłobkach. To wniosek z badań przeprowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia we współpracy z sanepidem w ponad trzech tysiącach placówek opiekujących się dziećmi, które nie skończyły 3 lat.

Autorzy badania zauważyli, że dzieci w polskich żłobkach piją za mało wody, a za dużo słodzonych napojów. Profesor Halin Weker z Instytutu Matki i Dziecka zwraca uwagę, że dzieci w żłobkach zbyt często dostają słodkie śniadania. Często pojawiają się płatki śniadaniowe, które zawierają dużo cukru. Można znaleźć alternatywę, choćby mleczne napoje fermentowane - dodaje.

Podpowiedzi w formie specjalnego poradnika na początku czerwca trafią do żłobków w całej Polsce. Teraz co trzecie dziecko w Polsce wieku od 5 miesięcy do trzech lat ma nieprawidłową masę ciała, czyli nadwagę albo niedowagę.

Większość placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech nadal nie ma w swoim zespole osób wykwalifikowanych odpowiedzialnych za jakość żywienia. Chcemy wprowadzić proste narzędzia ułatwiające zastosowanie norm i zaleceń w żywieniu zbiorowym najmłodszych dzieci - dodaje profesor Halina Weker.

W ubiegłym roku z opieki żłobkowej w całej Polsce skorzystało ponad 150 tysięcy dzieci.