"Prawdę mówiąc", "Przyrzekam"- to zwroty często używane przez osoby próbujące przekonać nas do czegoś, co nie jest prawdą. W niedzielę, 1 kwietnia Prima Aprilis. W tym dniu mamy pozwolenie na małe kłamstewka.

Prima aprilis - obyczaj, który polega na robieniu psikusów, celowym wprowadzaniu w błąd, nabieraniu kogoś, czy aranżowaniu sytuacji w taki sposób, by nabierany uwierzył w coś, co nie jest prawdą. Jeśli nie chcecie dąs się wkręcić 1 kwietnia, obserwujcie uważnie zachowanie waszego rozmówcy.

"Kłamca" odnosi się do płci męskiej

Kłamstwo pochodzi z łacińskiego słowa "mendiacium". Oznacza nieprawdę powiedzianą świadomie, mającą na celu wprowadzenie kogoś w błąd. Co ciekawe, kłamca - z łac. "falsus" albo "mendax" - jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. To określenie odnosiło się zwykle do mężczyzny, który kłamie.

"Prawdę mówiąc", "Przyrzekam"- to zwroty często używane przez osoby próbujące przekonać nas do czegoś, co nie jest prawdą. Kłamca - nieprofesjonalista, wprowadzając kłamstwo do konwersacji, mówi więcej niż zwykle, używa rozbudowanych wprowadzeń, a o faktach opowiada pobieżnie.

Dlaczego kłamiemy?

Ludzie, którzy kłamią mogą to robić m.in. dla określonych korzyści materialnych, społecznych, politycznych, czy psychicznych , np. aby podnieść swoją wartość w oczach innych osób. Wyróżniamy też tzw. kłamstwo białe - na rzecz np. osoby chorej. Rodzic cierpiącemu dziecku może nie mówić pełnej prawdy i jego stanie zdrowia.

Kłamstwo zazwyczaj zdradzają gesty - opóźniona w stosunku do wypowiedzianych słów reakcja ciała, np. ktoś dziękuje za prezent, ale uśmiech na jego ustach pojawia się z opóźnieniem. Zachodzi też niezgodność pomiędzy mową ciała a słowami, np. nasz rozmówca mówi "tak" a głową wykonuje ruch zaprzeczenia "nie".

Ponadto, osobę kłamiącą może zdradzić gryzienie warg, głębokie oddychanie, czy częste mruganie powiekami. Przeciętna osoba mruga 7-15 razy na minutę, a kiedy kłamie częstotliwość ta wzrasta 5-12 razy.

Według badań oceniających przepływ krwi w mózgu, za kłamstwo odpowiada obszar związany z kontrolą i naszą koncentracją. Zlokalizowany jest częściowo w płacie czołowym.

(Katarzyna Ciesielska, RMF MAXXX, MC)