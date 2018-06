Rosnąca liczba przypadków depresji, a także część związanych z nimi prób samobójczych może być w Stanach Zjednoczonych... efektem ubocznym zażywanych przez Amerykanów leków. Chodzi przy tym o leki niekoniecznie związane z samopoczuciem psychicznym. Piszą o tym w najnowszym numerze czasopisma "Journal of the American Medical Association" badacze z University of Illinois w Chicago i Columbia University. Wyniki ich badań wskazują, że nawet ponad jedna trzecia mieszkańców USA może nieświadomie zażywać leki, których skutki uboczne obejmują zwiększone ryzyko depresji lub myśli samobójczych.

