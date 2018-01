"Przez depresję miałam problemy z koncentracją. Nagle z wzorowej uczennicy stałam się osobą, która praktycznie nie wychodziła z domu, zamknęła się w pokoju i miała 240 godzin nieusprawiedliwionych w szkole" - mówi w rozmowie z RMF FM uczennica trzeciej klasy gimnazjum, 15-letnia Amelia.

Objawy depresji pojawiły się, gdy miałam 12 lat i ciągnęły się przez rok. Na początku 2015 roku objawy depresji nasiliły się i stały się widoczne. Moment przełomowy to dzień, gdy moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Przez wiele lat nie miałam kontaktu z tatą. Mną i dwiema moimi siostrami zajmował się dziadek. Straciłam poczucie bezpieczeństwa, nie wiedziałam, co się ze mną stanie, opiekował się nami dziadek, do tego doszedł stres związany z egzaminami na koniec szkoły podstawowej. Pojawiły się smutek, osamotnienie, lęk, dużo złości, tych emocji było tak dużo, że nie potrafiłam ich nazwać, zaczęłam się samookaleczać. Blizn na ciele dziś mam bardzo wiele - opowiada Amelia.

"Szłam do łazienki w szkole, żeby się pociąć"

Przez depresję miałam problemy z koncentracją. Nagle z wzorowej uczennicy stałam się osobą, która praktycznie nie wychodziła z domu, zamknęła się w pokoju i miała 240 godzin nieusprawiedliwionych w szkole. Praktycznie nie było mnie w szkole, bo nie byłam w stanie tam wytrzymać. Podnosiłam rękę i mówiłam nauczycielce, że chcę iść zmoczyć gąbkę, a tak naprawdę szłam do łazienki pociąć się. Nie byłam w stanie dłużej udawać, że jest okej - mówi Amelia w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem.

Psychoterapeuta skierował mnie do lekarza psychiatry, który dał mi skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Na oddziale psychiatrycznym spędziłam dwa miesiące. Tam zaczęło się intensywne leczenie: do psychoterapii doszły leki antydepresyjne, leki przeciwlękowe. Miałam ataki paniki. Pojawiło się kołatanie serca. Tego lęku było tak dużo, że nie potrafiłam się ruszyć. Dopiero gdy leczenie zaczęło działać, zaczęłam czuć się coraz lepiej. Traktowałam szpital psychiatryczny jak ostatnią deskę ratunku. Jeżeli to mi nie pomoże, to popełnię samobójstwo - dodaje. Po pobycie w szpitalu wróciłam silniejsza. Moja mama wróciła do szpitala. Poszłam do gimnazjum. Zaczęłam wychodzić z depresji - wspomina.

"Każda minuta wydawała się godziną"

Nie mówi się fachowo o wyleczeniu depresji. Raczej mówi się o przejściu epizodu depresyjnego. Z każdym epizodem pojawia się większe ryzyko, że konkretna osoba znów doświadczy depresji. Nie wymażę w pamięci tego, że byłam w szpitalu psychiatrycznym. Staram się z tych trudnych doświadczeń czerpać wiedzę i siłę, pomogła mi dotrzeć do tej osoby, którą jestem teraz, która może się rozwijać. Moim celem jest zamienianie słabości w siłę. To jest to, co czerpię z tych trudnych doświadczeń - dodaje Amelia.

Budziłam się rano, każda minuta wydawała mi się godziną, nie wyobrażałam sobie, że dożyję do kolejnego posiłku. To było poczucie wewnętrznego więzienia. Chciałam uciec, ale nie miałam dokąd. Samobójstwo wydaje się jedynym dobrym rozwiązaniem: ucieczką od tego, co bardzo przytłacza w każdej sekundzie. Nie byłam w stanie tego zatrzymać krzycząc, płacząc, okaleczając się nawet, to nie przynosiło żadnej ulgi - wspomina.

"Wcześniej nie myślałam, czy to depresja"

Wcześniej zupełnie nie myślałam, czy to jest depresja czy nie. Po prostu byłam w tak złym stanie, że nawet nie szukałam informacji na ten temat - opowiada Amelia.

Staram się z tych trudnych doświadczeń czerpać wiedzę i siłę. Mam wrażenie, że depresja nauczyła mnie wiele rzeczy o sobie. Pomogła mi dotrzeć do tej osoby, którą jestem teraz, która tak bardzo się rozwija. I myślę, że takim moim celem jest zamienienie tej słabości w siłę - podkreśla 15-latka.