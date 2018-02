Ministerstwo Zdrowia nie będzie wzywać 448 pacjentów, którzy otrzymali źle przechowywane szczepionki - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o preparaty przeznaczone do utylizacji, które otrzymały dzieci w 10 przychodniach i poradniach w województwie lubuskim. Problem dotyczył między innymi szczepionek przeciw pneumokokom, gruźlicy i ospie wietrznej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szczecińska prokuratura.

Dużo łatwiej jest to zorganizować przez konkretne ośrodki, w których pacjentom podawano szczepionki przeznaczone do utylizacji. My jako ministerstwo nie jesteśmy powołani do tego, żeby leczyć pacjentów. Jesteśmy urzędnikami, mimo że część z nas, tak jak ja, jest lekarzami. Ale to nie są moi pacjenci, więc nie powinienem mieć dostępu do ich danych osobowych, żeby w ten sposób ingerować w proces leczniczy - podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową Marcin Czech. Jeżeli ktoś powinien wysyłać korespondencję do pacjentów, którzy otrzymali szczepionki, to konkretne ośrodki. Bo to one złamały procedurę - dodaje wiceminister Czech.

Wiceminister podkreśla, że podanie tych szczepionek nie zagrażało życiu i zdrowiu pacjentów. W tym tygodniu podana ma być lista osób z innych regionów niż województwo lubuskie, którzy mogli dostać preparaty przeznaczone do utylizacji. Te szczepionki nawet jeśli wyszły z łańcucha na chwilę, są możliwe do podania, skuteczne i bezpieczne. Ich stabilność - jak określa się to, że ten lek nadaje się do użycia - jest taka jak w tabelach Światowej Organizacji Zdrowia. I wszystkie te szczepionki łapią się w te tabele. Dla osób, które dostały szczepionki, nie ma zagrożenia. To jest tak, jakbyśmy wyjęli jogurt z lodówki, zapomnielibyśmy go schować i po dwóch godzinach zjedlibyśmy go - mówi minister Czech.

Na jogurcie też jest napisane "Przechowywać w warunkach chłodniczych". Nic nie stałoby się nam po zjedzeniu takiego jogurtu. To, że ktoś podał szczepionkę, która wypadła z łańcucha chłodniczego, to złamanie procedur. To złamanie badają teraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny i prokuratura. Trwa postępowanie w sprawie, nie jest ono prowadzone przeciwko komukolwiek. Mamy bardzo restrykcyjne przepisy jeśli chodzi o przechowywanie szczepionek - podkreśla wiceminister zdrowia.