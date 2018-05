W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Każdego roku na świecie około 840 000 osób słyszy diagnozę - nowotwór krwi. To choroba, która nie zna granic, może przyjść do każdego, bez względu na wiek, płeć, status społeczny. To także choroba „bez winy”, bo dotyka osób, które dbają o zdrowie, unikają używek czy innych ryzykownych zachowań. Nowotwory krwi to specyficzne choroby także z tego względu, że lekiem może być drugi człowiek, czyli dawca szpiku lub komórek macierzystych. Każdy z nas może pomóc w walce z nowotworami krwi!

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

