Walka z nowotworami jest coraz droższa - alarmuje w liście do Ministerstwa Zdrowia Polskie Towarzystwo Onkologiczne. O chorobie nowotworowej każdego roku w Polsce dowiaduje się ponad 160 tysięcy osób. W liście do resortu, lekarze zawarli wnioski z analizy leczenia ośmiu nowotworów na terenie województwa dolnośląskiego.

Wydatki ZUS-u na pacjenta z rakiem są czterokrotnie większe niż wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem finansowania jest poważny. Na przykładzie najczęstszego nowotworu, jakim jest rak płuca. Na jednego pacjenta koszty NFZ-u to 6-6,5 tysiąca złotych rocznie, a koszty pośrednie, czyli ZUS-u to aż 15 tysięcy złotych - podkreśla profesor Adam Maciejczyk, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Żeby to się zmieniło, pacjenci powinni być diagnozowani i leczeni w jak najwcześniejszej fazie choroby. Wtedy zwiększą się szanse, że wrócą do pracy. I nie będą obciążać systemu kosztami pośrednimi. Widzimy jako lekarze, że pacjenci chcą pracować, chcą godnie żyć - dodaje profesor Maciejczyk w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

W liście otwartym do Ministerstwa Zdrowia, lekarze podkreślają, że szybki wzrost liczby pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych, porównywany jest do "tsunami onkologicznego".

Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wynosi ponad 160 tys. rocznie i w najbliższych latach wzrośnie o kilkanaście procent powodując, że nowotwory staną się pierwszą przyczyną zgonów. Równocześnie postęp w zakresie nowoczesnej terapii onkologicznej powoduje, że w coraz większej liczbie przypadków choroba ma charakter przewlekły. Według wyliczeń Krajowego Rejestru Nowotworów, obecnie w Polsce żyje około miliona osób z chorobą nowotworową - takie dane przytacza Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

W liście adresowanym do ministra zdrowia, lekarze zwracają uwagę na to, że z powodu braku odpowiednich rozwiązań systemowych, opieka onkologiczna nadal nie jest zorganizowana w sposób kompleksowy i skoordynowany, a środki na nią przeznaczane są niewystarczające.

Zdaniem autorów listów, konieczne jest jak najszybsze podjęcie następujących działań systemowych:

1. Zapewnienie pacjentom wszystkich etapów kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej, zorganizowanej w ramach sieci onkologicznej.

2. Wprowadzenie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii w celu zapewnienia pacjentom nowoczesnego i optymalnego leczenia przeciwnowotworowego.

3. Wprowadzenie wskaźników jakości wraz z obowiązkiem podawania ich do wiadomości publicznej.

4. Poprawa wyceny kompleksowych świadczeń onkologicznych i zwiększenie finansowania poprzez premiowanie wyższej jakości usług i płatności za wyniki leczenia.

5. Uwzględnienie danych o kosztach pośrednich w analizach efektywności ekonomicznej procedur onkologicznych.

(mc)