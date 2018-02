Liczba przypadków odry w Europie w 2017 roku zwiększyła się trzykrotnie, a niskie wskaźniki zaszczepień przyczyniają się do wybuchu nowych epidemii - wynika z raportu, o którym we wtorek informuje agencja AP. AFP donosi, że we Francji na odrę zmarła 32-latka.

Zdjęcie ilustracyjne /Unsplash.com /Internet

