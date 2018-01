Zapadalność na grypę w drugim tygodniu stycznia w Wielkopolsce wyniosła 72,38 i była jedną z wyższych w kraju – wskazują dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Dane oznaczają, że na każde 100 tys. osób zarejestrowano w tym czasie 72 nowe przypadki grypy.

W Polsce sezon zachorowań na grypę, czyli ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływane przez wirusy, trwa od października do kwietnia, ale szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem.

Grypa atakuje osoby w każdej grupie wiekowej. W województwie wielkopolskim w drugim tygodniu stycznia największą zapadalność (ponad 291) zaobserwowano wśród dzieci, które nie ukończyły 4 lat. Wskaźnik ten był wysoki (ponad 153) również u dzieci między 4. a 15. rokiem życia. Na każde 100 tysięcy dorosłych w wieku 15-64 lat zachorowało na grypę ok. 48 osób, a na każde 100 tysięcy seniorów - 44 osoby.

Najbardziej narażone są osoby z osłabioną odpornością. To na przykład osoby, które skończyły 65 lat, osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, chore na przewlekłą chorobę płuc czy inne przewlekłe choroby układu oddechowego i układu krążenia. Narażeni są też ci, którzy pracują lub mieszkają w miejscach, gdzie przebywa wielu ludzi: to na przykład pracownicy dużych hal magazynowych czy akademików. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, więc w takich miejscach ryzyko zarażenia się jest wyższe - tłumaczyła lek. Tamara Nowocień.

Grypa objawia się najczęściej pojawiającą się nagle wysoką gorączką. Występują także dreszcze, bóle mięśni i głowy, uczucie rozbicia i osłabienia. Suchy kaszel, ból gardła i katar są także objawami grypy, ale zazwyczaj nie są nasilone.

U dzieci pojawia się m.in. senność bądź rozdrażnienie, a także brak apetytu lub wymioty. Okres wylęgania tej choroby to 1-7 dni. Dorosły zakaża innych jeden dzień przed wystąpieniem objawów i do pięciu dni po pierwszych oznakach choroby. Dzieci zarażają już kilka dni przed zachorowaniem i nawet dziesięć dni po.

Zazwyczaj grypa ustępuje po ok. po 3-7 dniach, ale np. kaszel, czy zmęczenie mogą utrzymywać się nawet do ok. 2 tyg. Lekarze podkreślają, by nie bagatelizować tej choroby, ponieważ jej powikłania mogą być bardzo poważne - od zapalenia ucha środkowego, po zapalenie płuc, czy nawet zapalenie mięśnia sercowego.

Eksperci wskazują, że najlepszym zabezpieczeniem przed grypą są szczepienia ochronne.