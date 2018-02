​96 osób zmarło we Włoszech z powodu powikłań po grypie od początku obecnego sezonu zachorowań - ogłosił krajowy Instytut Zdrowia w biuletynie, w którym przedstawia wyniki monitoringu przebiegu choroby. Stwierdzono 530 przypadków ciężkich zachorowań.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Czarnobilski / RMF FM

W ostatnich dniach notuje się jednak spadek zachorowań na grypę w porównaniu z poprzednim tygodniem. Wciąż rośnie natomiast liczba ciężkich przypadków, w których potrzebna jest hospitalizacja z powodu powikłań.

Od początku sezonu, czyli od jesieni zeszłego roku, na grypę zachorowało we Włoszech ponad 5 mln osób.



Według ekspertów łączna liczba zachorowań może sięgnąć 7,5-8 milionów, co oznacza, że będzie to najgorszy pod tym względem sezon od kilkunastu lat.

Epidemia grypy na Słowacji

Słowacki Urząd Zdrowia Publicznego poinformował o wybuchu epidemii grypy. W ciągu ostatniego tygodnia chorobę tę zdiagnozowano u 19 tys. osób. W porównaniu z poprzednim tygodniem odnotowano wzrost zachorowań o 15,3 proc.



Liczba chorych rośnie w każdej kategorii wiekowej. Najwięcej zachorowań powoduje wirus grypy typu B.



W niektórych szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin chorych. Zamkniętych jest 300 szkół.



Rzeczniczka Urzędu Zdrowia Publicznego Zuzana Drobova zaapelowała do osób, które podejrzewają, że mogą być chore na grypę, o nieprzebywanie w dużych skupiskach ludzi - w szkołach lub w miejscu pracy. Lekarze zachęcają do zażywania witamin C i D w celu wzmocnienia odporności organizmu.

(ph)