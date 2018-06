​Borówki będą w tym roku średnio o kilkadziesiąt groszy tańsze, niż przed rokiem - wynika z prognoz sadowników. W tym tygodniu rozpoczyna się sezon zbiorów tych owoców. Rocznie - polscy sadownicy - zbierają średnio ponad 16 tysięcy ton borówek, co daje nam 3. miejsce w Europie i 6. na świecie.

Borówki / Krzysztof Kot / RMF FM

Susza nie dotknęła borówki amerykańskiej w takim stopniu jak choćby malin, ponieważ wszystkie plantacje towarowe są nawadniane - przekonuje w rozmowie z RMF FM Dominika Kozarzewska z Fundacji Promocji Polskiej Borówki. Standardowe opakowanie borówki wielkości 250 gramów będzie kosztować w tym roku około 4-5 złotych. Cena początkowo nieco spadnie, w miarę wchodzenia w pełnię owocowania, a potem zacznie rosnąć. Sezon na borówkę potrwa do połowy września. Za nami dziewięć trudnych miesięcy prac na plantacjach - dodaje. 80 procent polskiej borówki trafia na eksport.

Owoce borówki działają przeciwnowotworowo

Do najkorzystniejszych właściwości prozdrowotnych borówki należy ochrona przed nowotworami.- przekonuje Anna Radowicka, technolog żywienia i dietetyk.- dodaje.

Regularne spożywanie owoców borówki jest skutecznym wsparciem w leczeniu nadciśnienia, zarówno u osób dorosłych, seniorów, jak i u dzieci. Przeprowadzone badania wskazują, że wprowadzenie nawet porcji w wielkości filiżanki do codziennej diety może pomóc w redukcji tego problemu. Naturalną zaletą borówki jest jej smak, dlatego w przypadku dzieci włączenie słodkiego, ale zdrowego owocu do listy ulubionych smakołyków nie powinno być problemem, a przynieść może bardzo pozytywne skutki - przekonuje.

Lekarze przywołują badania naukowców z Harvard School of Public Health w Bostonie oraz z University of East Anglia w brytyjskim Norwich, którzy przebadali grupę ponad 93 tysięcy kobiet w wieku 25 - 42 lata. Badanie polegało na tym, że w ciągu 18 lat uczestniczki musiały co cztery lata wypełniać ankiety, w których opisywały swoją dietę. W okresie badań w grupie uczestniczek zanotowano 405 zawałów serca. Jak wyliczyli badacze, kobiety, które jadły najwięcej borówek (borówka wysoka) miały o 32 proc. niższe ryzyko zawału serca w porównaniu z kobietami, które spożywały je tylko raz w miesiącu lub rzadziej, nawet jeśli ich dieta była bogata w inne owoce i warzywa.

Borówka wspomaga wzrok

Lekarze zwracają też uwagę, że borówka stosowana jest pomocniczo w leczeniu zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Wyciąg z borówki pomaga siatkówce sprawniej przystosowywać się do zmiennego naświetlenia. Przyspiesza regenerację purpury wzrokowej, co przekłada się na lepsze widzenie po zmroku. Borówka jest stosowana w leczeniu ślepoty nocnej oraz osłabieniu wzroku związanego z nadwrażliwością na światło - przekonują lekarze.

Wzmacnia naczynia włosowate w oku, dzięki czemu jest ono lepiej odżywione i ukrwione. Chroni to przed takimi schorzeniami oka, jak zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej oraz zaćma - dodają.

(ph)