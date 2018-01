Więcej warzyw i owoców. Mniej produktów zbożowych. To najnowsze zmiany w piramidzie żywności przygotowanej przez dietetyków.

W poprzedniej piramidzie żywności podstawą piramidy były produkty zbożowe. Teraz są warzywa i owoce. Wynika to z faktu, że musimy jeść więcej produktów pochodzenia roślinnego, bo wiemy, że w krajach, gdzie jest wysokie spożycie tych produktów, szereg chorób dietozależnych występuje znacznie rzadziej, albo wcale nie występuje. Zwracamy też uwagę na picie wody, bo w każdym wieku jest to ważny element diety, bo odwodnienie zwłaszcza latem, szczególnie w przypadku osób starszych, samotnych może skończyć się nawet zgonami - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Magdalena Białkowska z Instytutu Żywności i Żywienia.

Bardzo ważnym składnikiem każdej diety jest też woda. Zwracajmy uwagę na skład wody. Jeżeli chcemy skutecznie chudnąć, woda powinna zawierać 5-10 miligramów sodu w litrze. Ta zasada nie obowiązuje w czasie upałów, wtedy sodu może być więcej, bo sód tracimy wraz z potem - dodaje.

W zaleceniach dla osób starszych uwzględniliśmy uzasadnienie dla suplementacji naszej diety witaminą D. To zalecenia dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, coraz więcej badań wskazuje na to, że powinniśmy sięgać po nią przez cały rok, bo mamy niskie wystawienie na słońce - dodaje doktor Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia. W piramidzie uwzględniamy też to, że niektóre osoby w starszym wieku maja trudności z zaakceptowaniem surowych warzyw i owoców. W nowej piramidzie znalazła się szklanka soku. Zgodnie z aktualną wiedzą, może ona zastąpić porcję warzyw lub owoców, pod warunkiem że jest to sok w formie naturalnej, bez dodatku cukru czy soli. Zachęcamy do spożywania naturalnych przetworów owocowych - dodaje.

Co ważne, nowa piramida żywienia nie zawiera tylko posiłków, ale uwzględnia też aktywność fizyczną, która powinna być nieodłącznym elementem zdrowego trybu życia. W piramidzie żywności dla seniorów umieściliśmy aktywność fizyczną i kwestie dotyczące socjalizacji, czyli kontaktów z innymi ludźmi. To nie tylko piramida żywności, ale też całego stylu życia - podkreśla doktor Katarzyna Stoś.