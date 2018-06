Jest zielone światło dla refundacji szczepionki przeciwko grypie. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, takie szczepienia najprawdopodobniej trafią na najbliższą listę leków refundowanych. Wykaz wejdzie w życie 1 lipca. Wstępna wersja nowej listy refundacyjnej zostanie zaprezentowana w piątek. Znamy szczegóły planów refundacyjnych dotyczących szczepionki przeciwko grypie.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Z refundowanej szczepionki skorzystają seniorzy, a dokładnie osoby w wieku 65 plus, które za szczepionkę przeciwko grypie zapłacą około dwudziestu złotych. Średnia cena szczepionki w Polsce to obecnie od 30 do 60 złotych.

Sezon szczepień rozpoczyna się na przełomie sierpnia i września. Dzięki decyzji o refundacji, ci którzy chcieliby zaszczepić się jak najwcześniej, będą mogli to zrobić korzystając z niższej ceny preparatu.

W taki sposób szczepionka będzie refundowana po raz pierwszy w historii. Ta decyzja refundacyjna ma wpisywać się w politykę lekową resortu zdrowia związaną z profilaktyką. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że jednym z czynników, który zdecydował o podjęciu takich działań, jest wysokość kosztów pośrednich wywołanych przez grypę, głównie w postaci zwolnień lekarskich, jakie wypisywane są osobom chorym, jak i ich opiekunom, kiedy chorują dzieci i seniorzy.



Na początku tygodnia na naszej antenie minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiadał, że w ciągu kilku tygodni zapadnie decyzja, czy szczepienia przeciwko grypie będą refundowane. W resorcie trwają analizy, kto powinien mieć dostęp do darmowych szczepień. Minister Łukasz Szumowski nie ma wątpliwości, że refundacja przynajmniej częściowa jest konieczna. W tym roku odnotowano ponad 4 miliony przypadków grypy lub podejrzeń grypy. Z powodu pogrypowych powikłań zmarło 40 osób.