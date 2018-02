Dłuższa refundacja terapii dla chorych na stwardnienie rozsiane oraz dostęp do dwóch innowacyjnych leków. To - jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz - główne zmiany, które prawdopodobnie pojawią się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz wejdzie w życie 1 marca.

Zdjęcie ilustracyjne / Magdalena Partyła-Wójcik / RMF FM

Z nowych leków skorzystają osoby z problemami hematologicznymi i pulmonologicznymi. Właśnie oni od marca będą mieć dostęp do innowacyjnych preparatów.

Nowa lista to też ważna zmiana dla pacjentów z ciężką postacią stwardnienia rozsianego. Do tej pory refundowaną terapię w drugiej linii leczenia chorzy otrzymywali przez 5 lat. Od marca dostęp do preparatu ma być przedłużony.

Otwarta jest kwestia rozszerzenia grupy wcześniaków, które dostaną refundowany lek przeciwko wirusowi RS. Teraz preparat trafia tylko do dzieci urodzonych do 28. tygodnia ciąży. Rozmawiamy nadal z producentem na temat ceny, rozmawiamy z neonatologami - mówi Marcin Czech, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową.

(ph)