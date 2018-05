Za tydzień, 25 maja pierwsi pacjenci skorzystają z recept elektronicznych - dowiedział się reporter RMF FM. Jako pierwsi - na podstawie e-recepty - leki odbiorą mieszkańcy mazowieckich Siedlec. Trwa tam pilotaż nowego systemu. Na razie są to głównie testy systemu informatycznego.

Mechanizm ma polegać na tym, że przepisane preparaty lekarz wpisze do systemu umieszczonego w chmurze. Dostęp do niej będą mieć też farmaceuci. Według planów Ministerstwa Zdrowia od 1 stycznia 2020 roku e-recepty będą wystawiane w każdym gabinecie medycznym w Polsce.

Po wizycie u lekarza, lub po konsultacji on-line (to nowość) lekarz wypisze leki, ale zamiast na papierowej recepcie, wpisze je do systemu umieszczonego w chmurze. Dzięki temu w każdej aptece farmaceuta będzie wiedział, jakie leki ma wydać. Pacjent dostanie wydrukowany kod kreskowy, lub jeśli założy konto pacjenta, specjalny kod PIN, który w połączeniu z numerem pesel pozwoli odebrać leki w każdej aptece.

Elektronicznej recepty nie można zgubić - zachwala pomysł wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Opozycja, choć poparła projekt, wytyka nieprzygotowanie i brak konsultacji. Od lutego pilotaż e-recepty poza Siedlcami trwa też w Skierniewicach w województwie łódzkim.

W drugiej połowie kwietnia obawami związanymi z wdrożeniem e-recepty dzielili się z nami pracujący w Siedlcach i Skierniewicach lekarze. Z rozmów z kolegami, którzy pracują w ośrodkach biorących udział w pilotażu oraz z rozmów z farmaceutami wiem, że do tej pory odbyło się spotkanie pod kątem pilotażu, głównie do farmaceutów. Myślę, że daleka droga jest do tego, żeby to w pełni ruszyło. Część kolegów skarży się, że pierwsze słyszy o tym, że będą brać udział w pilotażu, że coś takiego ich czeka, dowiadują się o tym z mediów - mówił wtedy w rozmowie z RMF FM Filip Diks, kardiolog ze Skierniewic.

Projekt dotyczy 160 tysięcy lekarzy, 38 milionów pacjentów i wszystkich aptek w Polsce i takiego projektu nie konsultuje się z nikim - mówi Bartosza Arłukowicz, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.

Pomysł zachwalają farmaceuci. Nieczytelność recept zostanie zlikwidowana, to jest bardzo ważne. Będzie mniej błędów podczas realizacji, podczas wydawania leków - zachwala pomysł Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Na razie e-recepty wystawią lekarze w siedmiu placówkach, a leki wyda kilkanaście aptek w dwóch miastach.

(nm)