Jesteście na wakacjach, a może dopiero się wybieracie? Pomyślcie o odpowiedniej wakacyjnej diecie - przygotowywanej bez pośpiechu, w czasie gdy owoce i warzywa są najtańsze. Co radzą eksperci? Zapytaliśmy doktora Krzysztofa Figułę.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / Jacek Skóra, RMF FM

Ewa Kwaśny: Wakacyjna dieta powinna różnić się od tej nie wakacyjnej?

Chirurg Krzysztof Figuła, chirurg ze szpitala im. Stefana Żeromskiego/Centrum Leczenia Żywieniowego (CLŻ) Nutricare: Nie wiem czy powinna, ale na pewno się różni z powodu tego, że jesteśmy na wakacjach, w podróży, nad wodą i jesteśmy bardziej aktywni w związku z czym siłą rzeczy nasza dieta się zmienia. Zachęcam do tego, aby nasza dieta cały rok była zbilansowana i zrównoważona, najczęściej trochę podobna do diety cukrzycowej - sześć posiłków dziennie, dobrze zbilansowanych, fajnie poukładanych. Jemy częściej, ale mniejsze porcje. Wydaje mi się też, że jest to fajna formuła na wakacje z tym, że musimy uwzględnić podróżowanie i większą aktywność sportową. Jeżeli jesteśmy gdzieś nad wodą i planujemy dalekie wycieczki, wtedy warto zadbać o energię na dłuższe dystanse.

Lepszy dostęp do leczenia żywieniowego Koniec problemów z dostępem do dojelitowego leczenia żywieniowego w warunkach domowych. Małopolski oddział NFZ zwiększył kontrakt na świadczenie usług w tym zakresie dla Centrum Leczenia Żywieniowego (CLŻ) Nutricare. Od lipca tego roku Nutricare może objąć kompleksową opieką wszystkich... czytaj więcej



Czy szklanka wody z cytryną na czczo to dobry pomysł ?

Generalnie woda w ciągu dnia to dobry pomysł. Standardowo człowiek powinien mieć w domu otwarte butelki z wodą, z których korzysta za każdym razem, gdy chce mu się pić, gdyż z reguł pijemy za mało i tak często o tym zapominamy. Powinien to być nasz odruch, że jak przechodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego, to pijemy szklankę wody.

Pijemy szklankę na raz? Małymi łyczkami?

Osobiście stosuję taką teorię, że mam dwie butelki w różnych pomieszczeniach i piję za każdym razem jak przechodzę pomiędzy nimi, ponieważ wypijam koło litra wody dziennie, a chciałbym dziennie pić 2,5 l wody. Faktycznie zaczynam dzień od szklanki wody, ale samej. Często dodajemy cytrynę głównie z powodu walorów smakowych. Moim zdaniem walorów leczniczych ciężko się tu doszukać, natomiast jeżeli ma nam to pomóc wypić szklankę wody i wprowadzić wodę do swojego jadłospisu to jak najbardziej.

A jeżeli mamy jakieś problemy z żołądkiem? Z powodu nadżerki?

Jeżeli o tym nie wiemy to powinniśmy tego unikać, natomiast to, co powoduje nasze dolegliwości powinno budzić niepokój. Ból jest takim sygnałem ostrzegawczym, jeżeli po wodzie z cytryną lub z jakimiś innymi dodatkami mamy problemy, to warto wtedy skonsultować się z lekarzem. Natomiast jeżeli wszystko jest u nas ok, to nie widzę przeciwwskazań żeby tak funkcjonować.

(nm, rs)