Siedlce i Skierniewice. W tych dwóch miastach - jak dowiedział się reporter RMF FM - jutro ruszy pilotaż e-recept, czyli recept elektronicznych. Według planów Ministerstwa Zdrowia, pod koniec tego roku e-recepty będziemy mogli zrealizować w każdej aptece w Polsce.

W Siedlcach i Skierniewicach rusza pilotaż e-recept / Archiwum RMF FM

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty mają zrealizować w kwietniu. Do tego czasu potrwają testy systemu informatycznego, który umożliwia między innymi nadawanie pacjentom specjalnych kodów pozwalających uzyskać dostęp do leków. W aptece pacjent podając swój numer PESEL i podając służący do weryfikacji kod bezpieczeństwa podobny do PIN-u do karty bankowej, będzie mógł otrzymać leki podane na recepcie - tłumaczy w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

W Siedlcach w ramach pilotażu e-recepty wystawiane będą w trzech podmiotach leczniczych (szpitalach i przychodniach), a zrealizować będzie można je w ponad trzydziestu aptekach. Jeśli chodzi o Skierniewice, tam trwają ostatnie ustalenia. Dokładną listę poznamy w przyszłym tygodniu, wtedy pilotaż zostanie tam też wdrożony w pełni - dodaje wiceminister w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Rozpoczynamy od wdrożenia i integracji systemów informatycznych w podmiotach leczniczych i aptekach. Chodzi o to, żeby zarówno lekarze, jak i farmaceuci wiedzieli, jak ma działać system - podkreśla wiceminister zdrowia. Chodzi o to, żeby przejść przez całą ścieżkę: od wystawienia recepty do jej zaakceptowania w systemie informatycznym - dodaje Janusz Cieszyński.

Na dzisiejsze popołudnie w Siedlcach zaplanowano pierwsze spotkanie i szkolenie z farmaceutami dotyczące obsługi e-recepty. Ma wziąć w nim udział około stu farmaceutów.