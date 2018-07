"Krynica Górska będzie trzecim miastem, w którym pacjenci zrealizują recepty elektroniczne" - zapowiada w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z e-recept na razie - w ramach pilotażu - korzystają tylko mieszkańcy Siedlec i Skierniewic. Do tej pory zrobiło to około tysiąca osób. E-recepty w Krynicy Górskiej pojawią się we wrześniu.

