"Ta ustawa to utopia i upokorzenie dla nas" - mówi w rozmowie z RMF FM pan Andrzej, od trzydziestu pięciu lat chorujący na mózgowe porażenie czterokończynowe. Takie osoby jak on - z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością - miały od dziś łatwiej dostać się do fizjoterapeuty i lekarza specjalisty. Taki plan zakłada nowa ustawa. Niepełnosprawni i ich opiekunowie od rana sprawdzają, czy nowe przepisy działają w praktyce.

