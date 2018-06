Szokujący wynik raportu w sprawie szpitala w brytyjskim hrabstwie Hampshire. Jak ustalono, przedwcześnie zmarło w nim 450 osób wskutek niewłaściwego przepisywania leków.

Raport dotyczy 11 ostatnich lat ubiegłego stulecia. Po przeanalizowaniu ponad 800 kartotek medycznych i aktów zgonów pacjentów, autorzy raportu stwierdzili nieuzasadnione klinicznie przepisywanie środków znieczulających na olbrzymią skalę. Były one podawane na zlecenie Dr Jane Barton, która skreślona została z listy lekarzy w wyniku wcześniejszego dochodzenia.

Obecnie znajduje się na emeryturze. Szerszy personel szpitala - jak ustalił raport - wiedział o tych praktykach, ale nie uczyniono nic, by je powstrzymać. Podawanymi środkami były głownie morfina i jej pochodne. Doprowadziły one do skrócenia życia 456 pacjentów.

Ponieważ wielu dokumentów nie udało się zlokalizować, istnieje obawa, że liczba ta może być znacznie wyższa.