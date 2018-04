Przez najbliższe dwa tygodnie można oglądać wystawę ,,Spotkanie sztuki z wiatrem” autorstwa Tomasza Wiatra, lekarza urologii oraz artysty malarza. Lekarz podkreśla, że przede wszystkim jest lekarzem, a rysunek stanowi dopełnienie zawodu. Kontakt ze sztuką uczy go wrażliwości, co przekłada się na jego pracę zawodową i pomaga we właściwym kontakcie z pacjentem.

