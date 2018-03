​Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o przekazanie informacji na temat sytuacji związanej z występowaniem bakterii New Delhi w polskich szpitalach. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że liczba zakażonych bakterią New Delhi stale wzrasta. Marek Michalak w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza podkreślił, że jego obawy szczególnie "budzi sytuacja w oddziałach pediatrycznych".

Rzecznik pod koniec listopada ubiegłego roku, w piśmie do ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, informował o rosnącej liczbie przypadków zakażeń szpitalnych bakterią Klebsiella pneumoniae, nazwanej NDM-1 lub New Delhi (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1).

Rzecznik wskazywał wówczas, że najczęściej wskazywanymi źródłami zakażenia są pacjenci, możliwość transmisji przez środowisko szpitalne oraz przez ręce personelu szpitalnego.



W odpowiedzi MZ poinformowało, że zakażenia bakterią są notowane w Polsce od 2012 r., jednak w 2016 r. zauważono "gwałtowny wzrost liczby skolonizowanych i zakażonych pacjentów".



Obecnie obserwowana jest epidemia ogólnokrajowa, badania molekularne wykonane dla dużej grupy szczepów wykazały rozprzestrzenianie się w Polsce pałeczek Kpneumoniae NDM (+), należących do pandemicznego klonu ST11 - poinformował resort w piśmie przytoczonym przez RPD.

Najwięcej placówek, w których w 2017 r. zdiagnozowano przynajmniej jedną osobę zakażoną, znajduje się w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim.



Rzecznik przypomniał, że zgodnie z przepisami dyrektorzy szpitali są obowiązani do gromadzenia informacji o zakażeniach i czynnikach alarmowych. Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego przekazywany jest właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Minister zdrowia poinformował rzecznika, że w związku z panującą sytuacją zwrócił się do GIS o wzmożenie kontroli pod względem zagrożeń epidemiologicznych występujących w szpitalach.



Z najnowszych doniesień wynika bowiem, że w styczniu 2018 r. bakteria została wykryta u 8 osób w kilku szpitalach i hospicjum w województwie pomorskim.



RPD zwrócił także uwagę na docierające do niego informacje o problemach związanych z monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej. Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii wskazuje, że w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego wciąż nie zawsze są odnotowywane informacje o nosicielstwie pacjenta.



Michalak zwrócił się do GIS z prośbą o przedstawienie oceny sytuacji związanej z występowaniem zakażeń szpitalnych bakteriami New-Delhi oraz podjętych w tym zakresie działań.



Poprosił także o przedstawienie informacji na temat etapu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub odporności na antybiotyki.



Bakterie NDM występują w szpitalach w całej Europie od 2009 r. Ich nazwa pochodzi od New Delhi, miasta w Indiach, w którym po raz pierwszy wykryto je w 2008 r. Bakteria jest oporna na wiele antybiotyków.

(ph)