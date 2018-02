Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w sprawie źle przechowywanych szczepionek podawanych dzieciom. Chodzi o informacje o podawanych małych pacjentom preparatach przeznaczonych do utylizacji. Problem dotyczył między innymi szczepionek przeciw pneumokokom, gruźlicy i ospie wietrznej.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Andrzej Grygiel / PAP

W związku z doniesieniami dotyczącymi podawania dzieciom szczepionek przeznaczonych do utylizacji z powodu ich nieprawidłowego przechowywania (chodzi o przerwanie tzw. łańcucha chłodniczego) Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o przekazanie informacji posiadanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w tej sprawie oraz działań podjętych w związku z tą sytuacją.

Rzecznik prosi o wskazanie, czy w ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego system kontroli, miedzy innymi warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych wymaga podjęcia działań legislacyjnych na rzecz poprawy egzekwowania decyzji wydawanych przez inspektorów farmaceutycznych i ich zaleceń.

Ministerstwo Zdrowia ma listę 448 pacjentów, którzy otrzymali źle przechowywane szczepionki. Są one bezpieczne - zapewnił w czwartek posłów sejmowej Komisji Zdrowia wiceszef resortu Marcin Czech. Do podania tych preparatów doszło w 10 placówkach w województwie lubuskim.

Wiceszef resortu zdrowia podał, że wojewoda lubuski potwierdził na podstawie przeprowadzonych kontroli, że w 70 podmiotach leczniczych doszło do przerwania zimnego łańcucha chłodniczego przechowywanych preparatów szczepionkowych, w tym w 10 podmiotach były realizowane szczepienia tymi preparatami.

Poinformował, także, że po za województwem lubuskim od października 2017 r. doszło do przerwania zimnego łańcucha dostaw w woj. dolnośląskim - 4, woj. lubelskim - 1, woj. łódzkim - 10, woj. małopolski - 6, woj. mazowieckim - 2, woj. podlaskim - 4, woj. świętokrzyskim - 1, woj. zachodniopomorskim - 1. W pozostałych województwach nie doszło do takich sytuacji.

Szczepionki, które znalazły się poza zimnym łańcuchem dystrybucji - badamy na jak długo i w jakim warunkach i do jakiego stopnia - w sposób bezpieczny, według ekspertów WHO, mogą być podawane pacjentom. To są szczepionki, które mają swoje działania, są skuteczne, są bezpieczne - powiedział uczestniczący w posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Marcin Czech.