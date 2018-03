Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom - informuje resort zdrowia. Liczba szczepionek jest ograniczona.

Jak informuje resort, zaszczepione mogą zostać dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione. Co ważne, takie dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Rodzice, którzy chcą, by ich dzieci zostały zaszczepione, muszą zgłosić się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia obejmą dzieci, które - po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną - zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.

Jak podaje resort, Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.