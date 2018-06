Ochrona zdrowia nie jest miejsce na rewolucję, ochrona zdrowia jest miejscem na ewolucyjną poprawę sytuacji pacjentów - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska stwierdziła, że stan zdrowia Polaków "to prawdziwa racja stanu".

Łukasz Szumowski i Elżbieta Rafalska / Stach Leszczyński / PAP

Minister wziął udział w debacie "Medyczna racja stanu - tezy dla zdrowia", organizowanej m.in. przez Polską Unię Onkologii.

Wszystkie systemy (ochrony zdrowia - PAP) w całej Europie podlegają ciągłym naprawom, ciągłym zmianom. Musimy jasno powiedzieć, że ochrona zdrowia nie jest miejscem na rewolucję, ochrona zdrowia jest miejscem na ewolucyjną poprawę sytuacji pacjentów - powiedział Szumowski.

Zwrócił uwagę, że przyszedł czas, aby skupić się na obszarach, które bezpośrednio dotykają pacjenta i które może on odczuć. Pacjent nie widzi bezpośrednio inwestycji w infrastrukturę, w sprzęt medyczny, w system funkcjonowania szpitali, czy nakłady na grupy zawodowe w ochronie zdrowia. Pacjent potrzebuje łatwego dostępu, dobrej opieki, informacji, gdzie ma się leczyć i kiedy ma się leczyć, pacjent potrzebuje bezpieczeństwa - mówił szef resortu zdrowia.

Stan zdrowia Polaków to racja stanu

List do organizatorów debaty wystosowała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Stan zdrowia Polaków to coś znacznie więcej, niż ich osobiste problemy i zadanie dla lekarzy. To prawdziwa racja stanu, mająca odbicie w procesach demograficznych, wydatkach budżetowych, gospodarce - zwłaszcza na rynku pracy, czy systemie świadczeń społecznych - napisała minister.

Podkreśliła, że "dbałość o powszechne zdrowie obywateli naszej Ojczyzny jest ważnym obowiązkiem". Jesteśmy to winni zarówno seniorom, samym sobie, jak i przyszłemu pokoleniu - dodała Rafalska.



Wydarzenie jest organizowane przez Polską Unię Onkologii, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Green Communication.