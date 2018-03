Problem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach pod Warszawą. Kończy się kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na działalność dwóch oddziałów, neurologicznego i udarowego i do tej pory nie ma informacji o przedłużeniu kontraktu, ani o nowym konkursie. To największy tego typu szpital na Mazowszu. Lecznica nie znalazła się w sieci szpitali, co oznacza, że nie ma zagwarantowanego stałego finansowania z NFZ.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach /Michał Dobrołowcz /RMF FM

REKLAMA