Profesjonalne warsztaty z pierwszej pomocy organizuje Poznańskie Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku do dziesięciu lat. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne.

Jak podkreślają organizatorzy, wiedza wyniesiona z takiego kursu może być szczególnie cenna chociażby w czasie wakacyjnego wypoczynku i zwiększonej aktywności dzieci. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani ratownicy medyczni. W ich trakcie rodzice dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w sytuacji zagrożenia życia.



W trakcie warsztatów każdy opiekun zdobędzie wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie wiedział, co zrobić podczas nagłego zatrzymania krążenia u dziecka. Specjaliści pokażą też, jak się zachować, gdy dziecko się zadławi, zakrztusi lub wystąpi u niego bezdech senny - powiedział zastępca dyrektora Centrum Damian Napierała.



Na razie grafik kursów został rozpisany od lipca do października. Zajęcia są bezpłatne. Co ważne, liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć tutaj.



Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, które będzie ważne przez trzy lata.



(mn)