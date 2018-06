Wydłużają się kolejki do lekarzy. Średni czas oczekiwania na świadczenie medyczne wynosi teraz 3,7 miesiąca! Rok temu to było 3,1 miesiąca. Najbardziej wydłużają się kolejki do endokrynologów. Skraca się czas oczekiwania na wizytę do okulistów. Tak wynika z raportu fundacji WatchHealthCare.

