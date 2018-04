Średnio prawie półtora tysiąca złotych polscy pacjenci dopłacają w ciągu roku do publicznej opieki zdrowotnej. To wniosek z badań przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Lekarską i Fundację "My pacjenci" przeprowadzonych wśród półtora tysiąca pacjentów. "Głównie są to wydatki na leki, ale również na opiekę stomatologiczną i na świadczenia - badania i wizyty prywatne w gabinetach lekarzy specjalistów" - komentuje Ewa Borek, jedna z autorek badania.

