Bezpłatne szkolenia dla kierowców z udzielania pierwszej pomocy będą prowadzone przez całe wakacje w Miejscach Obsługi Pasażerów przy polskich autostradach. To akcja „Pierwszopomocni na drodze”, przygotowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wraz ze społecznymi partnerami.

Kierowcy nauczą się m.in., jak bezpiecznie wydostać kierowcę ciężarówki z kabiny. Trzeba wykorzystać do tego koc i technikę anakondy - wyjaśnia główny instruktor projektu "Pierwszopomocni na drodze" i ratownik medyczny, Paweł Oskwarek. Koc trzeba zwinąć w ten sposób, aby uzyskać jak najdłuższy rulon. Owijamy koc wokół szyi poszkodowanego kierowcy, a później końce koca przekładamy pod pachami i tam krzyżujemy na plecach. W ten sposób mamy kontrolę nad bezwładnym ciałem kierowcy i możemy powoli opuścić go z kabiny, wykorzystując pomoc drugiej osoby - dodaje instruktor.

Urządzenie AED - przenośny defibrylator / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ratownicy w Miejscach Obsługi Pasażerów będą pokazywać także, jak prawidłowo wykorzystać urządzenia AED, czyli przenośne defibrylatory, które można znaleźć na stacjach benzynowych czy w galeriach handlowych. Na czas podłączenia do AED trzeba przerwać reanimację, którą wykonujemy. Po otwarciu urządzenia, wydawane są polecenia głosowe, do których wystarczy się stosować. Należy przykleić elektrody tak, jak to jest pokazane na rysunkach, a później wcisnąć guzik, aby aparatura mogła przeanalizować stan poszkodowanego. Jeśli nie ma akcji serca, urządzenie wyśle impuls, aby pobudzić serce. AED ostrzeże, że wtedy trzeba odsunąć się od pacjenta i nie wolno go dotykać. Gdy nadal będzie konieczny masaż serca, aparatura o tym powie - tłumaczy jeden z instruktorów.

Zobacz to na filmach:

Szkolenie dla kierowców: jak bezpiecznie wydostać kierowcę ciężarówki z kabiny Agnieszka Wyderka /RMF FM

Szkolenie dla kierowców: jak prawidłowo wykorzystać urządzenie AED Agnieszka Wyderka /RMF FM



