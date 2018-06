Co piąte dziecko cierpi na nadwagę lub otyłość - częściej to problem uczniów podstawówek niż gimnazjów. Ponad 90 procent dzieci ma wady postawy – to alarmujące wyniki trzyletnich badań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro we Wrocławiu.

