​"Szpitale powiatowe nie będą zagrożone. W wyjątkowych sytuacjach uruchomimy procedurę, która pozwoli obsadzić grafiki" - zapewnia w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. To odpowiedź na obawy lekarzy, którzy przewidują, że nowa ustawa spowoduje chaos w nawet 200 lecznicach w całej Polsce. Chodzi o przepisy, które dadzą podwyżki specjalistom pracującym tylko w jednej placówce. Według medyków, przez to może zabraknąć chętnych do dodatkowej pracy w mniejszych ośrodkach.

REKLAMA