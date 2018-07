​Leki dla chorych na schizofrenię i Wirusowe Zapalenie Wątroby znalazły się na obowiązującej od dzisiaj nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał do końca sierpnia. Prezentujemy najważniejsze zmiany. "Cieszymy się, że od dziś refundowany jest nowoczesny lek dla chorych na raka płuca. Warto zaznaczyć, że to jedyna nowość na tej liście dla osób z nowotworami. Tymczasem diagnozę - nowotwór, rocznie w Polsce słyszy ponad 150 tysięcy osób" - przypomina Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Mimo starań pacjentów - na nowej liście nie ma leków dla chorych na szpiczaka. Pojawił się za to preparat stosowany w leczeniu niedoborów odporności u dzieci. Przedłużono też refundację terapii dla osób ze stwardnieniem rozsianym.

REKLAMA