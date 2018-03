Zamiast nowych konkursów - znowu aneksowanie i przedłużanie umów. W większości regionów Narodowy Fundusz Zdrowia zdecyduje się na aneksowanie umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. To dla poradni specjalistycznych oznacza pewność finansowania, ale zamyka drogę nowym placówkom, by wejść do systemu.

Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

