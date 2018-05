"Będziemy gotowi, żeby wszyscy niepełnosprawni skorzystali z nowych udogodnień" - zapewnia w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby, które w niedzielę po 40 dniach zakończyły protest w Sejmie, zamierzają sprawdzać, jak w praktyce będzie działać ustawa, która od lipca da im dostęp do lekarzy i fizjoterapeutów bez kolejki. Z nowych udogodnień mają korzystać tysiące osób naraz.

Zdj. ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy budżet, żeby móc realizować zapisy nowej ustawy. Nowy plan finansowy będzie gotowy do połowy czerwca, żeby dwa tygodnie później z udogodnień korzystali już niepełnosprawni.

Nie wierzymy, że to się uda. 1 lipca weźmiemy do ręki ustawę i sprawdzimy, jak to działa. Już teraz na rehabilitację w ośrodku, z którego korzysta mój syn, trzeba czekać trzy miesiące - przekonuje Iwona Hartwich, liderka protestu w sejmie i mama niepełnosprawnego Kuby. Chcemy się mylić - boimy się, że placówki nie poradzą sobie z tak dużą liczbą zainteresowanym szybkim dostępem do fizjoterapeuty - dodają opiekunowie niepełnosprawnych.

"Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował już projekt zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, który gwarantuje nielimitowe finansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aktualnie w ramach konsultacji zbierane są uwagi do projektu zarządzenia. Opinie w tej sprawie można przekazywać do Funduszu do 8 czerwca br." - czytamy w odpowiedzi, jaką dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał od NFZ.

"Równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje zmianę planu finansowego uwzględniającą koszty wprowadzanych nowych regulacji. Zostanie on niezwłocznie przesłany do akceptacji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów. Ogłoszenie zmiany planu finansowego planowane jest do połowy czerwca, tak aby nowe regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych były realizowane od 1 lipca" - dodaje w odpowiedzi dla RMF FM rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia.