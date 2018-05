Najpopularniejsze witaminowe i mineralne suplementy diety nie przynoszą żadnych korzystnych skutków w przeciwdziałaniu chorobom układu krążenia, zawałom serca, udarom mózgu, czy ogólnie przedwczesnej śmierci - informują naukowcy z St. Michael's Hospital i University of Toronto. W pracy opublikowanej na łamach czasopisma "Journal of the American College of Cardiology" piszą, że nie ma dowodów na to, by multiwitaminy, witamina D i C oraz wapń, suplementy najczęściej stosowane dla uzupełnienia diety, miały jakikolwiek wpływ na nasze zdrowie. Sugerują, że rekomendacje dietetyczne powinny nadal podkreślać znaczenie bogatej w owoce i warzywa diety, w której choćby te witaminy występują naturalnie.

