W marcu ruszy ogólnopolska debata, która ma wypracować strategię zmian w systemie ochrony zdrowia na kolejne lata - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiedział wsparcie szkolenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych.

Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego minister Szumowski przedstawił informację na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Powiedział, że prawdopodobnie już w marcu rozpocznie się ogólnopolska debata o zdrowiu, której efektem ma być "strategia zmian w systemie ochrony zdrowia na lat: 15, 20, 30; która pozwoli wypracować konkretne rekomendacje dla ministra zdrowia przyszłej kadencji". Mam nadzieję, że zakończymy tę debatę do końca roku albo na wiosnę 2019 r. - zauważył.



Minister podkreślił, że chce, by w takiej debacie uczestniczyli wszyscy interesariusze ochrony zdrowia: pacjenci, pracownicy systemu ochrony zdrowia, eksperci, pracodawcy, samorządy i przedstawiciele rządu.