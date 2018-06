Ministerstwo Zdrowia na razie nie zrezygnuje z obowiązku posiadania skierowania do okulisty i dermatologa. Z takim apelem do resortu zwrócili się Rzecznik Praw Pacjenta oraz organizacje pacjentów. Przekonują, że przez to, że chorzy muszą najpierw trafić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opóźnia się ich właściwe leczenie.

