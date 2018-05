78-letni mężczyzna z Australii zgłosił się do szpitala po tym, jak zakrztusił się podczas jedzenia kurczaka. Lekarze po przebadaniu go, nie stwierdzili niczego niepokojącego. Pacjent wrócił do szpitala po 5 dniach. Wtedy okazało się, że w jego drogach oddechowych znajduje się centymetrowa kość kurczaka.

