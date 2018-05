Melania Trump, małżonka prezydenta USA Donalda Trumpa, wróciła do Białego Domu po zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w związku z niegroźną dysfunkcją nerki - poinformowała jej rzeczniczka w oświadczeniu.

Melania Trump / PAP/EPA/CHIP SOMODEVILLA / POOL /

(Pierwsza dama) odpoczywa i ma dobry nastrój. Jej biuro prasowe odebrało tysięcy telefonów i e-maili z życzeniami powrotu do zdrowia. Dziękujemy wszystkim, którzy zadali sobie ten trud - przekazała Stephanie Grisham.

Zabieg zwany embolizacją został przeprowadzony w poniedziałek w waszyngtońskim szpitalu Walter Reed National Military Medical Center; jak informowano, przebiegł bez komplikacji. Pacjentkę kilkakrotnie odwiedził jej mąż.



W środę Melania Trump pisała na Twitterze, że "czuje się świetnie". Podziękowała personelowi szpitala i osobom życzącym jej powrotu do zdrowia oraz przekazała, że nie może się doczekać powrotu do domu.



Embolizacja to - jak przypomina Reuters - zabieg o minimalnym stopniu inwazyjności, zazwyczaj przeprowadzany w celu zablokowaniu dopływu krwi do nowotworu lub zmian w tkance.



Melania ma 48 lat i jest trzecią żoną 71-letniego Donalda Trumpa. Para ma wspólnego syna, 12-letniego Barrona.