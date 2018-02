Są protokoły rozbieżności, ale rozmowy idą w dobrym kierunku - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski po spotkaniu z lekarzami rezydentami. Lekarze zadeklarowali, że rozmowy były konstruktywne. Następne spotkanie ma odbyć się 8 lutego.

W czwartek po godz. 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zakończyło się spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i lekarzy rezydentów, domagających się wzrostu nakładów na zdrowie i podwyżek.



Przedłożyliśmy konkretne propozycje, omówiliśmy wszystkie obszary, począwszy od nakładów na służbę zdrowia poprzez warunki pracy i płacy lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów. Omówiliśmy zachęty dla lekarzy do pozostawania w Polsce, omówiliśmy odbiurokratyzowanie systemu oraz skrócenie kolejek i cyfryzację służby zdrowia - mówił po spotkaniu minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przyznał, że rozmowy były trudne, ponieważ "dotyczą bardzo poważnych tematów". Zbliżamy się w swoich stanowiskach, jednak nadal mamy protokoły rozbieżności w wielu punktach - zauważył.

Czeka nas teraz ciężka praca musimy dla dobra pacjentów wypracować już te konkretne propozycje, postarać się te protokoły rozbieżności doprecyzować i znaleźć rozwiązanie tak żebyśmy się porozumieć - podkreślił minister zdrowia. "Myślę, że idziemy w dobrym kierunku i te rozbieżności uda się w końcu wypracować - dodał Szumowski.



Doceniamy to, że strona rządowa przyszła na spotkanie przygotowana - podkreślił wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński. Poprzednie spotkania z poprzednim ministrem pokazywały, że bardzo trudno było dojść do porozumienia, do wspólnego zdania (...). W związku z tym po pełnym przygotowaniu ministerstwa omówiliśmy wszystkie punkty szczegółowo, z konkretami, z wyliczeniami, z datami - powiedział



Dopytywany o punkty sporne Biliński powiedział, że chodzi o kwestie nakładów na ochronę zdrowia oraz poprawie warunków pracy i płacy lekarzy oraz ilości kadr medycznych. Myślę, że jesteśmy w tej sprawie wypracować kompromis, obie strony nie (są) bardzo daleko w tych postulatach - zaznaczył.



Pytany o to, co udało się osiągnąć w trakcie spotkania, Biliński odpowiedział: "Udało się porozumieć w kwestii odbiurokratyzowania medycyny i skrócenia kolejek, pewnych form legislacyjnych, które miałyby poprawić przede wszystkim byt polskiego pacjenta w systemie ochrony zdrowia".

Młodzi lekarze protestują od października

Poprzednie rozmowy lekarzy z ministrem Szumowskim odbyły się 19 stycznia. Wcześniej rezydenci wielokrotnie spotykali się z jego poprzednikiem - Konstantym Radziwiłłem, negocjacje nie przyniosły jednak porozumienia.



Młodzi lekarze protestują od 2 października. Domagają się m.in. szybszego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia oraz wzrostu wynagrodzeń. Porozumienie Zawodów Medycznych (w którym zrzeszone jest także Porozumienie Rezydentów OZZL) przygotowało projekt obywatelski, w którym docelowy poziom finansowania ochrony zdrowia wyznaczono na nie mniej niż 6,8 proc. PKB od 2021 r. Pierwsze czytanie tego projektu ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Obowiązująca już rządowa ustawa zakłada stopniowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6 proc. PKB do 2025 roku (w tym roku na ten cel ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB).



(mn)