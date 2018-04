​"Nie czujemy się przygotowani. Może minąć jeszcze dużo czasu zanim pierwsi pacjenci skorzystają z recept elektronicznych" - przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze ze Skierniewic. Właśnie w tym mieście, a także w mazowieckich Siedlcach od ponad dwóch miesięcy trwa pilotaż e-recept. Na razie to tylko testy systemu informatycznego. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby takie recepty od przyszłego roku można było zrealizować w każdej aptece w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Czarnobilski / RMF FM

Z rozmów z kolegami, którzy pracują w ośrodkach biorących udział w pilotażu oraz z rozmów z farmaceutami wiem, że do tej pory odbyło się spotkanie pod kątem pilotażu, głównie do farmaceutów. Myślę, że daleka droga jest do tego, żeby to w pełni ruszyło. Część kolegów skarży się, że pierwsze słyszy o tym, że będą brać udział w pilotażu, że coś takiego ich czeka, dowiadują się o tym z mediów - mówi w rozmowie z RMF FM Filip Diks, kardiolog ze Skierniewic.

Środowisko lekarskie konserwatywnie podchodzi do wszelkich nowości. W natłoku pracy boimy się, że te nowinki technologiczne wydłużą czas, który zajmuje praca z pacjentem. Według nas szkolenia i informacje, żeby to sprawnie działało byłyby bardzo potrzebne - dodaje lekarz.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, że pierwsi pacjenci skorzystają z e-recept "już niedługo". Myślę, że na początku maja - tak Łukasz Szumowski odpowiada na pytanie naszego reportera, kiedy pierwsi pacjenci w Siedlcach i Skierniewicach zrealizują e-recepty. Jeszcze w lutym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiadał w rozmowie z RMF FM, że stanie się to w kwietniu.

Pacjent, który będzie chciał skorzystać z e-recepty dostanie wydrukowany kod kreskowy lub, jeśli założy konto pacjenta, specjalny kod PIN, który w połączeniu z numerem PESEL pozwoli odebrać leki w każdej aptece.

Na razie w Siedlcach i Skierniewicach trwają testy systemu informatycznego, który umożliwi między innymi nadawanie pacjentom specjalnych kodów pozwalających uzyskać dostęp do leków. W aptece pacjent podając swój numer PESEL i podając służący do weryfikacji kod bezpieczeństwa podobny do PIN-u do karty bankowej, będzie mógł otrzymać leki podane na recepcie - tłumaczył w lutym w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

