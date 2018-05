W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie otwarto najnowocześniejszą w Europie pracownię angiografii. Dzięki nowemu urządzeniu większe bezpieczeństwo zyskają nie tylko pacjenci, ale i lekarze.

Angiograf otwarty w Olsztynie / Piotr Bułakowski / RMF FM

Angiograf, który jest na wyposażeniu nowo otwartej pracowni, to urządzenie do badania naczyń krwionośnych, głównie tętnic, ale także żył. Pokazuje ich obraz na żywo. Jest używany np. w neurochirurgii, neurologii, chirurgii nowotworowej.

Mamy teraz najnowszą w tej części Europy pracownię angiografii. Mamy najnowocześniejszy angiograf dwupłaszczyznowy, który umożliwi bezpieczne i efektywne leczenie tętniaków mózgu, naczyniaków mózgu, udarów. Może też służyć do leczenia zawałów serca. W tej chwili jesteśmy w stanie zrekonstruować naczynia trójwymiarowo. Jeżeli wkładamy jakiś materiał embolizacyjny, mający na celu zatkanie tętniaka możemy go obejrzeć z każdej strony jednoczasowo. Większa precyzja i bezpieczeństwo - powiedział naszemu reporterowi dr Łukasz Grabarczyk, p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Nowy angiograf wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo pacjentów, ale też samych lekarzy. Urządzenie wytwarza mniejsze promieniowanie. Jak podkreślają pracownicy szpitala, to dobra wiadomość dla osób, które są przy tym każdego dnia.

Będziemy robili to, co do tej pory, ale w zdecydowanie lepszych warunkach. To było naszym marzeniem, żeby stworzyć taką pracownię. Ona powstała już w 2012 roku, ale w tej chwili mamy sprzęt z najwyższej półki. Wszystko dotyczy leczenia, które jest jeszcze nowe. Wewnątrznaczyniowe leczenie mózgu. Teraz często wykrywa się tętniaki bez krwawienia i można uratować pacjentów. W Olsztynie po raz pierwszy zrobiłem taką operację tętniaka w 1991 roku. Przyjeżdżałem ze studentami z Warszawy, w ramach koła naukowego. Nikt jeszcze wtedy o takim leczeniu nie myślał. Przez 3 lata zrobiłem ponad 150 zabiegów - mówi neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz.