"Sezon grypowy w pełni, a my nie mamy na czym wystawiać zwolnień. ZUS wprowadza limity i ogranicza nam wydawanie druków do potwierdzania niezdolności pacjenta do pracy" - mówi szefowa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. W tej sprawie wysłała już pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz do resortu pracy. ZUS oficjalnie wprowadza limity, bo zbliża się termin obowiązkowego przejścia na e-zwolnienia. "To być może usprawnienie, ale wprowadzane w sposób totalitarny!" - tak o obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w wersji elektronicznej mówi w rozmowie z RMF FM wiceszef Naczelnej Izby Lekarskiej.

REKLAMA