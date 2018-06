W związku z sytuacją w Zachodniopomorskiem, gdzie kilkanaście osób zatruło się substancjami psychoaktywnymi, Główny Inspektor Sanitarny przypomina we wtorek o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tych substancji.

"Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia" - brzmi ostrzeżenie. "Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do ciężkiego zatrucia kilkunastu osób, z których część wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej" - alarmuje GIS.