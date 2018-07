Dystrybucja kolejnego leku na nadciśnienie wstrzymana. Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy tym razem tabletek o nazwie Awalone.

Awalone jest stosowany m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Awalone zawiera substancję czynną o nazwie valsartanum, jest stosowany m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Wcześniej GIF podjął taką samą decyzję wobec kilkunastu innych produktów zwierających valsartanum. Powodem było podejrzenie, że nie spełniają wymagań jakościowych dla substancji czynnej, jakie wpłynęło poprzez system Rapid Alert z Europejskiej Agencji Leków (EMA). EMA zawiadomiła kraje członkowskie o potencjalnym zagrożeniu związanym z zanieczyszczeniem substancji czynnej valsartanum dostarczanej przez chińskiego wytwórcę.



Decyzje wstrzymujące obrót oznaczają, że do uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających bądź wykluczających wadę jakościową wstrzymana jest sprzedaż wskazanych serii produktów leczniczych we wszystkich hurtowniach i aptekach. Oczekiwany jest raport końcowy z postępowania wyjaśniającego i dalsze rekomendacje Europejskiej Agencji Leków.



Wszystkie decyzje dotyczące wstrzymania obrotu produktów leczniczych są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakładce "Decyzje i komunikaty". GIF informował, że nie wyklucza kolejnych decyzji wstrzymujących obrót.



Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak wyjaśnia, że w razie wstrzymania sprzedaży i obrotu produktami leczniczymi zawierającymi substancję czynną valsartanum pacjenci powinni udać się do lekarza po inny lek.