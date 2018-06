Dziennikarka RMF FM i redaktor naczelna portalu Twoje Zdrowie Ewa Kwaśny odebrała właśnie Kryształowe Pióro! To główna nagroda w 12. edycji ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy medycznych.

Ewa Kwaśny / RMF FM

Nasza dziennikarka otrzymała nagrodę w kategorii "Nowotwór - przełamać strach, wygrać życie" za materiały przygotowane w cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM.

Wśród materiałów, które zgłosiliśmy do konkursu "Kryształowe Pióro" jest poruszająca historia pani Jowanny z Krakowa. Opowiedziała nam właśnie taką historię swojej walki z nowotworem piersi. Jej historia bardzo poruszyła nasze słuchaczki. Do tego wszystkiego pani Jowanna po ok. 2 tygodniach od emisji tego materiału przysłała SMS-a. Napisała coś takiego, że nie zdawała sobie sprawy, jakim wsparciem może być dla potrzebujących jej świadectwo właśnie przebytej choroby - mówiła nasza dziennikarka po otrzymaniu wyróżnienia.



To jest bardzo ważna nagroda, ponieważ kategoria onkologiczna, w której pani redaktor Ewa Kwaśny zdobywa pierwszą nagrodę, jest najbardziej zaangażowana i jest w niej najwięcej prac zgłoszonych - w tym roku ponad 100 - podkreślała organizatorka konkursu Katarzyna Urbańska.

W zeszłym roku Ewa Kwaśny otrzymała dwa wyróżnienia w kategoriach "Cukrzyca - wygrać z postępem choroby" i "Nowotwór - przełamać strach, wygrać życie".

Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy "Kryształowe Pióra" jest organizowany już od 12 lat, każdego roku podkreślając znaczenie współpracy środowiska medycznego i dziennikarskiego w zdrowotnej edukacji Polaków.

To właśnie dzięki dziennikarzom i ich codziennej pracy możliwe jest przekazanie polskiemu społeczeństwu rzetelnej, a co równie ważne - merytorycznej wiedzy dotyczącej najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Świadomość dotycząca chorób cywilizacyjnych ma realny wpływ na kondycję zdrowotną Polaków. Zrozumienie roli jaką odgrywa profilaktyka i regularnie wykonywane badania diagnostyczne jest niezwykle istotne dla poprawy stanu zdrowia społeczeństwa - podkreśla Katarzyna Urbańska z Servier Polska.

Ideą konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, których praca przyczynia się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowania postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji czynników ryzyka.

Konkurs "Kryształowe Pióra" jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.