Jak zachowywać się w czasie mrozu, żeby nie narazić się na chorobę? "Z medycznej perspektywy: powinniśmy ubrać się na cebulkę, najlepiej w ubrania z wełny - najlepiej ochronią nas przed zimnem. Temperatura, jaka czeka nas w Polsce w najbliższych dniach, czyli minus dwadzieścia stopni, to nie jest ekstremalna wartość. Proponuję ciepło ubrać się i pójść na spacer" - podpowiada w rozmowie z RMF FM doktor Marcin Kucharzewski. Pamiętajmy, że gdy na zewnątrz jest mróz, nasz organizm musi uruchomić wiele procesów metabolicznych w celu zapewnienia sobie odpowiedniej temperatury.

Gdy patrzymy na dzisiejszą ulicę możemy zauważyć kilka niepokojących rzeczy. Panie zakładają krótkie kurtki, do tego cienkie spodnie. Często nosimy sportowe buty i krótkie skarpetki - zauważył ginekolog, doktor Jacek Tulimowski. Co nam grozi? W sytuacji, gdy wychodzimy z nagrzewanych, wyschniętych pomieszczeń, mamy suche drogi oddechowe. Kaloryfery ogrzewają, ale również wysuszają powietrze. Wilgotność w takich pomieszczeniach to 40 procent. Zalecana jest 60+. Wychodzimy z temperatury + 23 stopnie w mieszkaniu do temperatury -10, -15 stopni. Efekt to stan zapalny dróg oddechowych - podkreśla

Przez niedostatecznie chronione plecy, zdarza się, że pacjentki przychodzą do apteki po leki na zakażenie dróg moczowych albo do lekarza ginekologa, z powodu zapalenia pęcherza lub z powodu zapalenia ginekologicznego, czyli na przykład stanu zapalnego jajników. To w dalszej perspektywie może prowadzić nawet do kłopotów z zajściem w ciążę - dodaje Tulimowski.

Nie bój się mrozu. Dostosuj się

Na pytanie, czy należy bać się mrozów, lekarze odpowiadają, że nie. Do takiej pogody trzeba się przygotować i dostosować - podkreślają. Starajmy się ubierać adekwatnie do temperatury, pić dużo płynów, oddychać przez nos, a nie przez usta. Pewne wytyczne, czyli ubieranie się na tak zwaną cebulkę jest świetne, bo w każdej chwili którąś warstwę można zdjąć - sugeruje Tulimowski.

Lekarze w czasie mrozów radzą:

1. Dostosowanie ubrania do warunków pogodowych.

2. Odpowiednie nawilżenie pomieszczeń, w których jesteśmy.

3. Stosowanie preparatów nawilżających oskrzela i gardło.